Anton Tanghe croit en les chances d'Ostende : "Nous ne devrions avoir peur d'aucune équipe"

Le capitaine du KVO est revenu sur le début de saison de son équipe.

Malgré son jeune âge, le nouveau capitaine d'Ostende Anton Tanghe (23 ans) est devenu un taulier. "En tant que défenseur central, vous devez toujours prendre les devants : vous avez une vue d'ensemble du terrain de jeu et de tous les coéquipiers, vous pouvez coacher et donner des instructions. Certes, c'est un sentiment agréable de pouvoir porter le brassard et de bénéficier de la confiance de l'entraîneur. Les autres joueurs l'acceptent aussi : avec Brecht Capon et Robbie D'Haese, je suis l'un des joueurs qui fait partie du noyau dur depuis le plus longtemps", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Avec 6 points sur 12, le début de saison d'Ostende est encourageant à bien des égards. Malgré tout, la défaite contre La Gantoise (1-3) a laissé un goût amer. "Nous avons pourtant bien commencé contre Gand : nous avons formé un bon bloc, même si nous aurions pu être un peu plus propres sur le ballon. Nous avons mérité de prendre l'avantage. Après cela, nous avons laissé Gand entrer dans le match et ils ont eu le dessus", explique Tanghe. "La deuxième mi-temps a bien commencé - nous avons fait circuler le ballon - mais lorsque nous avons perdu le ballon et que le score est passé à 1-3, nous ne pouvions plus rien faire. Nous avons dû courir après le ballon."

"Mais il ne faut pas être négatif : il y avait suffisamment d'éléments positifs sur lesquels s'appuyer", a souligné Tanghe. "Partir de nos propres forces, former un bloc, se battre les uns pour les autres : de cette manière, nous ne devons avoir peur d'aucune équipe."

Ce week-end, les Ostendais se frotteront à Saint-Trond. "Est-ce que sera un match clé ? Pour le bon sentiment, oui. Nous avons marqué 6 points sur 12 contre des équipes difficiles comme Charleroi et Malines. Nous devons continuer sur notre lancée et les points suivront", a lancé Tanghe.