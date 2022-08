L'Ajax refuse 80 millions pour l'une de ses stars

Il faut avoir les reins solides pour refuser une telle somme.

Manchester United n'arrive décidément pas à faire plier l'Ajax Amsterdam pour l'ailier Antony (22 ans, 2 matchs et 1 but en championnat cette saison) ! Comme prévu, les Red Devils sont revenus à la charge pour l'international brésilien en formulant une proposition XXL estimée à 80 millions d'euros. Une offre immédiatement repoussée par la formation néerlandaise, selon le média The Athletic.

Déterminés à conserver le jeune prodige pour cette saison, les Lanciers n'envisagent pas son départ sauf contre un chèque évalué à plus de 100 millions d'euros. Après cet échec, l'actuel 20e de Premier League ne devrait pas insister avec d'autres pistes déjà étudiées pour renforcer le secteur offensif à la disposition du manager Erik ten Hag.