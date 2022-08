Samuel Umtiti en route vers... Lecce ?

L'international français souffre de blessures récurrentes.

Samuel Umtiti ne parvient plus à s'imposer au FC Barcelone. Blessé à répétition, le défenseur central français n'a plus la cote en Catalogne, et pourrait changer d'air cet été. Selon Gianluca Di Marzio, le buteur lors de la demi-finale de Coupe du Monde face à la Belgique pourrait rejoindre.. Lecce.

L'international français de 28 ans rejoindrait une destination surprenante, car Lecce joue pour ne pas descendre en Série B.