🎥 Le PSG détruit Lille grâce à son trio magique, Mbappé auteur du but le plus rapide de l'histoire de Ligue 1

Le LOSC n'a pas exist√© ce dimanche, en cl√īture de la troisi√®me journ√©e de Ligue 1.

Le PSG est d'ores et déjà inarrêtable en ce début de championnat. On le sait, les joueurs devront être chauds dès l'entame de la saison afin d'arriver à leur meilleur niveau au Mondial 2022, et le trio Neymar-Messi-Mbappé est visiblement déjà très concentré. C'est d'ailleurs Kylian Mbappé qui a ouvert le bal à Lille après...8 secondes, magnifiquement servi par Lionel Messi. Le premier but d'une longue série parisienne, et le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, ex-aequo avec Michel Rio (Caen) en 1992.

‚ö° | Neymar ‚ě°ÔłŹ Messi ‚ě°ÔłŹ Mbappé directement depuis le coup d'envoi ! ūü§Į‚ŹĪÔłŹ #LOSCPSG pic.twitter.com/fvonIVF4QK — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 21, 2022

À la mi-temps, le score sera de 0-4. Lionel Messi, Achraf Hakimi (servi par Neymar) puis Neymar lui-même auront mis la main à la pâte. Le Brésilien s'offre un doublé à la 52e, puis sert par deux fois Kylian Mbappé pour le triplé du Français. Jonathan Bamba aura sauvé l'honneur mais le PSG inflige une véritable correction au LOSC (1-7)...