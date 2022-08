Lommel bafoué après sa défaite contre le RSCA Futures : "Nous sommes blessés dans notre orgueil"

Une défaite douloureuse pour Lommel hier à domicile contre RSCA Futures (0-2) lors de la deuxième journée de Challenger Pro League. Les jeunes joueurs d'Anderlecht ont dominé les Limbourgeois en seconde période.

Le défenseur Stijn Wuytens n'était pas content. "Ce ne sont que trois points, mais perdre contre une équipe de jeunes est plus difficile", soupire-t-il. "Nous sommes blessés dans notre orgueil. Nous avions espéré davantage et ce résultat est une grosse claque".

C'est surtout la manière dont Lommel s'est créé quelques bonnes occasions en fin de match. "La première mi-temps, nous avons bien joué, mais l'efficacité a fait défaut. La deuxième mi-temps a été bien pire. Nous étions en retard partout et ne pouvions gagner aucun duel. Ils étaient meilleurs à tous les niveaux. Nous avons donné trop d'espace et nous avons été punis. C'était un manque de discipline et de combativité. Toutes les choses qui ne devraient pas arriver se sont produites !", a conclu Stijn Wuytens.