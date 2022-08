Premières nouvelles concernant la blessure d'Amine Et Taïbi des Jong Genk

Après un bon résultat contre le Lierse K., Jong Genk n'a pas réussi à récolter des points vendredi. Ils se sont inclinés 3-2 contre Deinze et ont perdu Amine Et Taïbi sur blessure.

Après un tacle à la minute 66, Et Taïbi s'est coincé le pied dans l'herbe et a crié de douleur. Il est rapidement apparu que le défenseur souffrait d'une blessure grave et a dû être évacué du terrain sur une civière et transporté à l'hôpital en ambulance. "La nature exacte de la blessure n'est pas claire pour le moment", a réagi l'entraîneur Hans Somers au Het Belang van Limburg. "Nous compatissons tous avec Amine et lui souhaitons beaucoup de de courage."

Selon le même média, Taïbi n'a pas de fracture. La question de savoir s'il y a des dommages musculaires, etc., ne sera éclaircie que dans les prochains jours, lorsque des examens plus poussés pourront être effectués.

Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps Jong Genk devra se passer d'Et Taïbi en Challenger Pro League.