Le papa d'Anouar Ait El Hadj monte au créneau: "Anderlecht l'a oublié"

Le papa d'Anouar Ait El Hadj défend son fils et l'assure : il jouera avec les U23 si on lui demande.

Ce n'est pas la meilleure partie de la carrière d'Anouar Ait El Hadj. Le jeune produit de 20 ans des Mauve et Blanc a récemment été envoyé au noyau B d'Anderlecht et le père d'Anouar ne le supporte pas.

Le week-end dernier, Anouar Ait El Hadj a refusé de jouer contre Lommel en D1B avec le RSCA Futures. C'est pourquoi Anderlecht a décidé d'envoyer Ait El Hadj au noyau B. "Mentalement, Anouar traverse une période difficile et il ne se sentait pas prêt à jouer", a déclaré Driss El Hadj, le père d'Anouar. "Mais en ce qui me concerne, c'était un cas isolé, si Anderlecht lui demande de commencer avec la deuxième équipe, il le fera la prochaine fois", a déclaré Het Laatste Nieuws citant le père d'Anouar Ait El Hadj.

Driss El Hadj a ajouté que son fils n'était pas un garçon difficile et qu'il ne veut pas causer de problèmes. "Il est un peu hors de forme, mais sans occasions de jouer, il est difficile d'obtenir la forme adéquate". Le père d'Ait El Hadj a déclaré que si le club ne compte plus sur les services de son fils, il doit le dire clairement et une solution sera alors recherchée. "En ce moment, on a l'impression qu'ils ont oublié mon fils à Anderlecht et ce n'est pas un sentiment agréable".