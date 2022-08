Guy Luzon valide l'arrivée d'Osher Davida : "Il peut apporter quelque chose au Standard"

Après l'attaquant Noah Ohio et l'arrière gauche Jacob Barrett Laursen, l'ailier israélien est le troisième renfort estival des Rouches.

Osher Davida (21 ans) est venu renforcer le compartiment offensif du Standard de Liège où il a paraphé un contrat de quatre saisons. Le matricule 16 a déboursé 1,6 million d'euros pour s'offrir le joueur de l'Hapoel Tel Aviv où il a terminé meilleur buteur de la saison dernière avec 8 buts en 34 matches.

International israélien des moins de 21 ans

Ses bonnes performances dans son club ont valu à Davida une place permanente avec les U21 d'Israël. Une équipe entraînée depuis mai par un certain Guy Luzon, lui-même entraîneur du Standard entre juillet 2013 et octobre 2014. "Il a fait une grande saison à l'Hapoel et est un joueur important dans mon équipe", a déclaré Luzon dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "C'est un garçon qui a du talent et beaucoup de potentiel, mais il faudra attendre pour voir s'il s'adapte rapidement à son nouvel environnement. Il est encore jeune, bien sûr. Mais avec sa vitesse, son bon pied gauche et ses dribbles, il peut apporter quelque chose au Standard. Certainement en contre-attaque. Il n'y a rien à dire à propos de son attitude. C'est un garçon tranquille avec une bonne mentalité. Je pense que le Standard est un club qui pourrait lui convenir, même s'il a connu des moments plus difficiles ces dernières années."

Premier transfert de Harkin

Davida restera dans l'histoire comme le premier transfert officiel de Fergal Harkin en tant que directeur sportif du Standard. L'Israélien était déjà dans le collimateur de l'Irlandais lorsqu'il travaillait encore pour Manchester City. Davida était dans le viseur du Maccabi Haifa et des Rangers, mais son choix s'est porté sur une aventure en Jupiler Pro League.