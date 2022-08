Europa League : La Gantoise chute de nouveau et file en Conference League, l'ex-Eupenois Verdon offre la qualification à Ludogorets

La manche retour des rencontres de barrages de l'Europa League avaient lieu ce jeudi soir.

Omonia Nicosie-La Gantoise 2-0

Pas d'Europa League pour la Gantoise, mais bien la Conference League à nouveau. Tout comme à la Ghelamco Arena, les Buffalos se sont inclinés face à une équipe d'Omonia Nicosie bien plus affûtée. Les soucis de Hein Vanhaezebrouck ne sont pas encore terminés.

Odjidja a perdu le ballon dans l'entrejeu et permis aux Chypriotes d'ouvrir le score via Kakoulli (18e). Les locaux ont ensuite doublé la mise via Charalampous qui a remporté son face-à-face avec le portier gantois (38e). Après le repos, La Gantoise ne s'est pas créée de réelle occasion malgré le fait que l'Omonia lui ait laissé posséder le ballon pendant plusieurs dizaines de minutes.

Ainsi, la Gantoise est reversée en Conference League et laisse l'Union Saint-Gilloise comme seule représentant belge en Europa League.

AEK Larnaca-SC Dnipro 3-0

Gyurcso (21e), Lopes (45e) et Englezou (78e)

Zalgiris Vilnius-Ludogorets 3-3

Ourega (1e), Buff (15e) et Renan (63e) ; Tissera (8e et 57e) et Verdon (120e pen)

Silkeborg-HJK Helsinki 1-1

Felix (75e) ; Abubakai (40e)

Fenerbahçe-Austria Vienne 4-1

Yuksek (12e), Kahveci (44e et 70e) et Yandas (79e) ; Martins (45e+1)

Sivasspor-Malmo FF 0-2

Birmancevic (76e) et Thelin (89e)

