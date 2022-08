Sissako fait le bilan de Zulte-Waregem : "Ceux qui ont vu nos matches doivent le reconnaître"

Les défaites contre le Racing Genk et Charleroi maintiennent Zulte Waregem en bas du classement.

Tout le monde pointait du doigt Zulte Waregem comme l'un des favoris pour la relégation avant le début de saison. L'Essevee a battu Seraing et partagé l'enjeu au Club de Bruges, mais a enregistré trois défaites contre l'Antwerp, Genk et Charleroi.

"Mais avec quatre points, nous avons été récompensés bien trop peu pour notre performance", a déclaré Abdoulaye Sissako à Het Laatste Nieuws. "Ceux qui ont vu nos matchs doivent admettre que Zulte Waregem propose un beau football. Nous sommes vraiment sur la bonne voie, donc ce serait une erreur de commencer à paniquer maintenant."

Le Cercle Brugge sera plus ou moins un match à bascule. "Je me sens bien dans ce groupe et dans cet environnement", souligné le médian. "Si nous pouvons prendre quelques points maintenant, tout ira bien. Contre le Cercle, tout ou rien ? Oui et non. Après cinq journées de championnat, il est bien trop tôt pour tirer ce genre de conclusion. Mais le résultat de samedi nous donnera certainement une orientation."