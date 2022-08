Paul Onuachu est toujours à Genk malgré l'intérêt...de Bruges : "Il pourrait rester longtemps"

Le grand attaquant nigérian a des vues sur un transfert depuis déjà longtemps. Pourtant, son coach Wouter Vrancken le voit bien rester à Genk.

Ce vendredi, Het Laatste Nieuws a lâché une petite bombe : le Club de Bruges se serait positionné sur Paul Onuachu. Mis à part le fait qu'une telle information semble un peu surprenante, Genk aurait directement recalé les Blauw en Zwart, refusant catégoriquement de renforcer un concurrent. Bruges aurait de son côté totalement nié ces informations.

Toujours concerné par un transfert à l'étranger, Onuachu est encore à Genk mais ne semble pas vouloir forcer son départ. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, son coach Wouter Vrancken ne s'est pas montré très inquiet : "Je ne sens pas qu'un transfert le démange", a-t-il déclaré selon Het Laatste Nieuws.

Cela est-il pour autant rassurant pour Vrancken de savoir que son attaquant pourrait rester ? "Ce n'est pas mon truc", a-t-il déclaré. "Ce sont des choses sur lesquelles le club et Dimitri de Condé travaillent. C'est quelque chose entre Paul et Dimi. Paul est toujours là et pourrait rester longtemps."

"J'ai parlé avec lui plusieurs fois cet été de son désir de transfert et il m'a alors dit que si l'opportunité se présentait et qu'il aimait le club, il voudra partir. Lorsque vous marquez autant de buts en trois saisons, je le comprends parfaitement", a poursuivi le coach limbourgeois. "Mais il a aussi dit qu'il continuerait à se battre à fond ici. Il se sent bien dans notre approche et a confiance en ses camarades de jeu. Donc mentalement, il donne des signaux positifs. S'il est physiquement prêt à commencer contre Seraing ? Je le pense, lentement et sûrement."

De toute évidence, une bonne nouvelle pour Genk...