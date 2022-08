C'est fait : Théo Bongonda quitte Genk et rejoint LaLiga

Théo Bongonda quitte le Racing Genk. Le joueur a rejoint le FC Cadiz, en Liga.

Il ne manquait que l'officialisation, et elle nous est parvenue : Théo Bongonda (27 ans), qui pose ci-dessous avec son agent Fouad Ben Kouider, quitte le Racing Genk pour un montant de 2 millions d'euros et s'engage pour quatre ans à Cadix, 17e de la dernière saison de LaLiga. L'international congolais y deviendra le plus gros salaire du club avec 2 millions d'euros annuels. Genk conservera 25% à la revente.

Bongonda était convoité cet été mais LaLiga a vite été sa destination de choix. Valladolid était également intéressé mais c'est finalement Cadix qui s'offre l'ancien du Celta Vigo. L'ex-international Espoirs belge quitte le Racing Genk sur un bilan de 111 matchs, 36 buts et 20 assists.