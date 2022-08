Hoefkens sait qu'un renfort est en route : "J'espère le voir avec nous dès que possible"

C'était encore une demi-heure à se ronger les ongles pour Carl Hoefkens. Charleroi a maîtrisé le Club de Bruges lors d'une bonne partie de la rencontre. Mais ensuite, la qualité est revenue au premier plan. Hoefkens attend des renforts à tout moment.

Une mauvaise nouvelle pour Denis Odoi ? Il a joué contre Charleroi en tant que milieu défensif, mais aura bientôt une concurrence supplémentaire avec Raphael Onyedika. Le milieu de terrain de 21 ans du FC Midtjylland est en route pour Bruges, a confirmé Hoefkens. "J'espère le voir très bientôt avec nous", a déclaré le T1.

Il sera le transfert entrant le plus cher de l'histoire pour le Club après Sowah. "Je veux juste travailler avec les meilleurs joueurs possibles", a déclaré Hoefkens. "Je sais que c'est de la qualité, donc je l'attends avec impatience."

Il a mis le même disque sur Hans Vanaken. "Je travaille juste sur les joueurs que j'ai. Tant que Hans est là, il fait partie du groupe. Le reste est entre lui et le conseil d'administration. Mais ça ne se ressent pas, comme vous avez pu le voir à nouveau aujourd'hui."

Et il est optimiste quant à l'évolution de son équipe. Ça n'a pas bien commencé, mais ça a redressé la barre. "On a mal commencé, Charleroi avait aussi bien fait ses devoirs avec le but. La façon dont on s'est repris en première mi-temps a été très bonne. L'équipe grandit, mais on savait que d'avance, c'est le travail de toute l'équipe."