Laurent Depoitre peste sur l'arbitre: "Déjà, le VAR doit le corriger trois fois"

Les Buffalos avaient l'arbitre dans le collimateur après la défaite contre l'Antwerp.

Laurent Depoitre était titulaire avec les Buffalos ce dimanche et l'ancien Diable Rouge n'a pas vraiment eu droit au chapitre. Il revient sur la performance de son équipe, mais aussi sur la performance de l'arbitre et du VAR durant ce topper.

"Il y a beaucoup de frustration", explique Depoitre au micro de Eleven Sports. "Mais je pense qu'on devait au moins prendre un point, même si on n'a pas fait un bon match. Ils n'ont pas eu d'occasions en deuxième période et nous, on a essayé de pousser au maximum. On n'a pas eu de réussite. Je n'ai pas non plus eu beaucoup de ballons, et avec Hugo, on doit encore trouver des automatismes."

Depoitre est aussi revenu sur les actions de l'arbitre et du VAR: "C'est à chaque fois la même chose. On ne comprend pas. Peut-être que les décisions du VAR sont bonnes, mais bon déjà que le VAR doit corriger trois fois l'arbitre…en plus les contacts sifflés cassent tout le jeu".