🎥 Affaire Pogba : le frère Mathias publie une nouvelle vidéo

Le frère de Paul Pogba a dénoncé l'acharnement de son frère dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi soir.

"Je remarque que beaucoup de gens et de média ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime sans même besoin de vérifier puisque la star l’a dit et quiconque n’ayant par la même carrière devrait juste la fermer", tels sont les mots de Mathias Pogba dans une vidéo publiée ce mardi et qui vise directement son frère Paul.

Mathias Pogba explique vouloir s'adresser à ceux qui "veulent vraiment comprendre", accusant son frère d'être celui qui a "commencé à révéler des choses de lui-même de façon orientée" et de "traîner (mon) nom dans la boue".

Le frère de Paul Pogba a ainsi précisé qu'il allait donner sa propre version des faits. Un nouveau volet dans l'une des sagas de l'été.