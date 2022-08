Mourinho pique Scaloni: "Je pense qu'il me doit une bouteille de vin"

Le Portugais a relancé Dybala comme personne, et il sait que l'équipe nationale d'Argentine va en profiter dans quelques semaines.

José Mourinho adore faire ça. Quand un joueur brille dans son équipe, le technicien portugais tient toujours à rappeler au sélectionneur concerné la chance qu'il a de voir son poulain être entraîné par le "Special One". Et il n'a évidemment pas pu s'empêcher de le faire avec Paulo Dybala (28 ans, 4 matchs et 2 buts en Serie A cette saison), auteur d'un doublé contre Monza (3-0) ce mardi.

Car la Coupe du monde approche, et le sélectionneur argentin Lionel Scaloni peut effectivement se frotter les mains au vu du niveau actuel de Dybala. "Peut-être que Scaloni nous doit une bouteille de vin pour fêter le retour d'un joueur de premier plan pour la Coupe du monde au Qatar", a donc déclaré l'ancien coach de Tottenham et Manchester United dans des propos rapportés par Marca.