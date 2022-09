Thalhammer après le derby brugeois : "On repart les mains vides"

Le Cercle a perdu le derby brugeois (4-0). L'entraîneur des Vert et Noir a vu son équipe jouer un bon football en première mi-temps, avant de la voir s'effondrer après la pause.

Le Cercle de Bruges a commencé le match de manière très dynamique et menaçante, mais s'est heurté à un Club efficace au moment de conclure. "Félicitations au Club de Bruges. Je pense que nous avons bien commencé le match, nous avons joué avec une pression élevée et ils sont restés dans leur propre moitié. Dans le premier quart-temps, ils n'ont joué que des longs ballons vers Vanaken, nous avons pu bien les intercepter. Nous avons contrôlé la première période, c'est donc très décevant de prendre un but juste avant la mi-temps", a expliqué Thalhammer à l'issue de la rencontre.

"Nous n'avons pas baissé la tête à la mi-temps, mais le deuxième but est venu bien trop facilement. Vous savez que lorsque vous êtes menés 2-0, il est difficile de revenir dans le match contre un adversaire aussi fort. Au final, 4-0 est un score bien trop élevé. On a tiré des points positifs de ce derby mais bon, on repart les mains vides."