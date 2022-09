Mbaye Leye scelle le sort d'un joueur important de Zulte Waregem : "Il ne jouera plus sous mes ordres"

Le technicien sénégalais a fait un choix fort en décidant de faire une croix sur l'un des meilleurs joueurs des Flandriens de la saison dernière.

Mbaye Leye a annoncé que Zinho Gano ne faisait plus partie de ses plans et qu'il pouvait se trouver un nouveau club. "Il ne jouera plus sous mes ordres", a fait savoir l'entraîneur de l'Essevee en conférence de presse. Une décision étonnante puisque l'attaquant a été l'un des meilleurs joueurs de Zulte Waregem la saison passée, avec un bilan de 15 buts et deux passes décisives en 34 matchs.

Une solution devra être trouvée dans les prochains jours. Malines a sondé Zulte, mais n'a pas encore fait d'offre pour le buteur sous contrat jusqu'en 2024.