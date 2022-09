Arnaud Bodart libéré et décisif : "Je pense un peu plus à moi désormais"

Le portier liégeois a été l'homme de la rencontre ce samedi soir lors de la victoire du Standard de Liège contre Ostende (1-0). Et ce malgré le but de Dragus qui a offert les trois points aux Rouches. Le dernier rempart des Rouches a effectué plusieurs arrêts décisifs face aux Côtiers.

Arnaud Bodart était satisfait à l'issue de la rencontre malgré le fait qu'il ait été le meilleur joueur sur le terrain. "Un match très intense où chaque équipe a eu beaucoup d'occasions. Mais, nous n'encaissons pas et enregistrons une clean sheet. Il faut retenir le positif et j'espère avoir fait mon boulot, je suis là pour ça et je suis heureux que nous ayons gagné. Nous allons retenir le résultat et savourer ces deux victoires de suite car cela fait plus d'un an que ça n'était plus arrivé", a confié le dernier rempart liégeois à l'issue de la rencontre.

En difficulté en fin de saison dernière sous les ordres d'Elsner, Bodart réalise un bon début d'exercice 2022-2023 à l'image de ses bons arrêts. "Je me sens bien depuis le début de saison et je suis content de pouvoir aider l'équipe comme ce samedi. Le principal, c'est d'être régulier. Satisfait de ne plus porter le brassard de capitaine ? Cela ne me correspondait pas. Je pense un peu plus à moi désormais alors que j'avais fait l'erreur de me disperser en pensant un peu trop aux autres quand cela n'allait pas. Noë Dussenne remplit bien la fonction, ça colle à sa personnalité."

Le matricule 16 a eu aussi un peu de chance à l'image de ce coup franc de Hornby dévié qui a touché les deux montants de Bodart. "Quand le ballon touche le poteau et qu'il ne rentre pas, c'est ce que ça va mieux. Un petit brin de chance et nous espérons désormais enchaîner avec une troisième victoire. Vendredi prochain, nous nous déplaçons à Saint-Trond, et ce n'est jamais évident sur leur terrain synthétique", a conclu Arnaud Bodart.