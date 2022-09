Mbaye Leye et Zulte ont vu leurs efforts réduits à néant : "C'est vraiment très dur pour nous"

Zulte-Waregem s'est incliné ce dimanche soir sur sa pelouse face à l'Union Saint-Gilloise.

"Ca a vraiment été très dur pour nous", a déclaré Mbaye Leye au micro de Sporza après la défaite face à l'Union (1-3). "On a concédé deux penaltys et raté les occasions nous-mêmes. Malheureusement, c'est la réalité du moment. Ça fait partie du football, mais maintenant il faut y travailler."

Zulte ne compte que 5 points et n'a plus gagné depuis la première journée, contre Seraing (2-0). Mais le Sénégalais n'est pas résigné. "Nous sommes définitivement sur la bonne voie", a-t-il déclaré. "C'est la bonne mentalité et la saison est encore très longue."

Sans Zinho Gano, Leye a dû aligner Ciranni en tant qu'ailier droit. Il sait qu'il lui manque encore quelque chose en attaque. "Nous pourrions utiliser un peu plus de puissance offensive", a analysé le coach de l'Essevee.