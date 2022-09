Le président de la fédé de char à voiles invite le PSG: "Oui, on peut aller de Nantes à Paris en char à voiles"

Tout le monde se mêle de cette histoire.

Interrogé lundi en conférence de presse sur la possibilité de voir le Paris Saint-Germain utiliser le train plutôt que l’avion pour ses déplacements, dans un souci écologique, Christophe Galtier a préféré ironiser en répondant qu'il songeait à utiliser le char à voile. Alors que les propos de l'entraîneur parisien font polémique, le président de la Fédération Française de Char à voile (FFCV), Christophe Roger, a pris la chose avec un peu plus d'humour.

"J’ai le plaisir de lui annoncer qu’on peut aller à Nantes de Paris en char à voile, a-t-il glissé avec le sourire sur Europe 1. Il faut juste 9h, un vent bien orienté et constant. Ça coûte vraiment moins cher. Entre 100€ et 150€ on peut aller en char à voile, avec une empreinte carbone égale à 0. Plus sérieusement, si l’équipe du PSG, à commencer par Kylian Mbappé, souhaite venir faire du char à voile, la fédération française aura le plaisir de les inviter à venir faire une séance découverte."