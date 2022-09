Officiel : Eupen accueille deux joueurs du PSG

Eupen a déjà accueilli du PSG Nathan Bitumazala et le gardien Garissone Innocent, mais aujourd'hui ils ont fait venir deux autres joueurs de Paris

Teddy Alloh, qui a été loué par Eupen l'hiver dernier, arrive maintenant de façon permanente. Il a déjà joué 14 fois pour le club, dont 12 en Jupiler Pro League.

Djeidi Gassama viendra également du PSG. Il est prêté par le club français. Le joueur originaire de Mauritanie évolue sous les couleurs du PSG depuis 2019. L'année dernière, il a joué avec les U19 des Parisiens avec lesquels il a également participé à l'UEFA Youth League. Il y a marqué cinq fois et délivré deux passes décisives.

Il est clair qu'Eupen a de bonnes relations avec les Qataris...

