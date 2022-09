Quel objectif pour le Club de Bruges dans cette Ligue des Champions?

Les champions de Belgique en titre reçoivent Leverkusen ce mercredi soir.

C'est le grand jour pour le Club de Bruges. Ce soir, au Jan Breydel, les triples champions de Belgique entameront leur campagne européenne par la réception d'un grand club allemand : le Bayer Leverkusen. Ces derniers sont pour le moment dans le trou avec un bilan de 3 points sur 15 en Bundesliga et le Club pourrait en profiter. Cependant, le groupe brugeois reste relevé, avec Porto et l'Atlético Madrid. Du coup, on peut se demander : est-ce possible d'éviter la dernière place de la poule ?

Il est clair que les adversaires sont costauds, mais en étant dans le pot 4, les Brugeois savaient que le tirage serait compliqué. Après tout, c'est la Ligue des Champions, le gratin, ce qui se fait de mieux au niveau européen. Mais le Club de Bruges a une réelle carte à jouer pour tenter de passer l'hiver européen. Il faudra néanmoins réunir plusieurs facteurs.

Un bon départ

Carl Hoefkens a beau dire que le match de ce mercredi n'est pas important, prendre un ou 3 points à domicile d'une importance capitale pour ne pas, d'entrée, chercher à récupérer des points perdus en déplacement. Ce qui nous emmène vers le deuxième point : faire le plein à domicile. Le Club pourra compter sur un stade plein et le soutien de ses supporters. Avec 9 points, c'est l'Europa League assurée.

Attention au goal-average

Le groupe pourrait être serré et il est très important de ne pas craquer lors d'un match et de ne pas prendre beaucoup de buts, histoire de ne pas être en négatif. Pour cela, il faudra de la constance, non seulement d'un match à l'autre, mais surtout durant les 90 minutes. La saison dernière, une demi-heure d'absence a laissé Leipzig prendre le dessus et tout s'est joué dans cette période. Les Brugeois devront donc jouer 6 rencontres de haut niveau. Comme lors des derniers play-offs. Ils savent le faire en Belgique, il faut désormais passer un cap et le faire en Ligue des Champions.