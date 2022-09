Le RWDM retourne Deinze et reste dans le peloton de tête

Le Lierse reste cependant en tête du championnat.

Dernière rencontre de ce week-end de Challenger Pro League ce dimanche entre Deinze et le RWDM et une dernière rencontre spectaculaire. En effet, Deinze a ouvert le score juste avant la pause via Hendrickx (45', 1-0).

Mais après la pause, les hommes de Vincent Euvrard sont revenus dans la rencontre grâce à l'égalisation de Le Joncour (51', 1-1), avant de renverser la vapeur sur un but de Plange(68', 1-2). Ce sera le score final de cet ultime duel.

Au classement, le RWDM compte donc 8 points et est à la 4ᵉ place du championnat, à 4 points du Lierse qui est en tête.