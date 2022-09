L'Union appelle ses fans à ne plus jeter de gobelets en tribunes

Plusieurs personnes ont été blessées ce week-end au stade Joseph Marien de l'Union Saint-Gilloise suite à des jets de gobelets réutilisables.

L'Union Saint-Gilloise a publié ce lundi soir une vidéo où son défenseur Siebe Van Der Heyden s'adresse aux fans et leur demande de stopper les jets de gobelets réutilisables. 5 personnes ont en effet été blessées lors du match de ce dimanche (1-2) face au Racing de Genk.

"Je suis un peu malheureux aujourd'hui. Pas seulement à cause de la défaite d'hier contre Genk, mais aussi à cause de ce qu'il s'est passé dans les tribunes. J'ai entendu dire que 5 personnes ont été blessées et qu'une personne sera incapable de travailler pendant quelques jours, tout cela à cause de jets de gobelets dans les tribunes", s'est-il exprimé.

"Ce n'est pas ce que nous voulons en tant que club. Et je suis sûr que ce n'est pas ce que vous voulez non plus (...) Nous voulons que cela cesse. La bière est là pour être bue, et ces gobelets ne sont pas là pour être jetés mais pour être échangés."