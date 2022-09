Le prochain adversaire des Diables Rouges prolonge son sélectionneur

Assistant puis entraîneur intérimaire pendant deux saisons, Rob Page vient d'être prolongé jusqu'en 2026 à la tête de la sélection du Pays de Galles, le futur adversaire des Diables Rouges en Ligue des Nations. L'ancien international, qui est parvenu à qualifier les siens pour un Mondial pour la première fois depuis 64 ans, reçoit là une jolie récompense pour son travail acharné.

"Il n'y a pas de plus grand honneur que d'entraîner votre équipe nationale et j'ai hâte de relever le défi que les quatre prochaines années apporteront, en commençant par notre première Coupe du monde en 64 ans" a commenté l'entraîneur Gallois qui affrontera l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran au Qatar.

Avant cela, Rob Page et les siens se déplaceront en Belgique pour affronter les Diables Rouges en Ligue des Nations, le 22 septembre. Trois jours plus tard, les Gallois recevront la Pologne lors de la dernière rencontre de cette Nations League.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rob Page has signed a new four-year contract to take @Cymru to the @FIFAWorldCup and the next two qualifying campaigns.#TogetherStronger