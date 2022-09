Chelsea et son nouveau propriétaire Todd Boehly ont donc décidé de remercier Thomas Tuchel. Jorginho, le milieu de terrain du club londonien, s'est exprimé sur ce départ surprenant.

"Le départ de Thomas Tuchel a été une surprise pour tout le monde", a déclaré, selon L'Equipe, Jorginho en conférence de presse avant le match de ce mercredi contre Salzbourg en Ligue des Champions. "Nous sommes une équipe, donc nous sommes tous responsables de ce qu'il s'est passé."

Néanmoins, l'international italien pense que le choix de faire venir Graham Potter devrait porter ses fruits. "Il est très humble et avec une très bonne méthode de travail. Il est face à ce défi et je pense qu'il fera du bon travail, il a de bonnes idées et un groupe de joueurs prêt à tout faire et à écouter pour faire ce qu'il veut."