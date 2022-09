Carlo Ancelotti a encensé l'un de ses joueurs : "Il faut s'attendre à ce qu'il devienne le meilleur du monde à son poste"

Auteur d'un début de saison canon, le milieu de terrain du Real Madrid a encore montré la voie à son équipe en ouvrant le score face au RB Leipzig (2-0) mercredi en Ligue des Champions.

Face à la presse, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a encensé Federico Valverde (24 ans, 8 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison).

"Ce qui me semblait étrange, c'est qu'il n'ait marqué qu'un seul but la saison dernière. Je lui ai dit que s'il n'inscrivait pas plus de 10 buts cette saison, je devrais déchirer ma licence d'entraîneur. Il a une sacrée frappe et a encore marqué avec son pied gauche. Il est très confiant, intelligent, lit bien les situations et il faut s'attendre à ce qu'il devienne le meilleur du monde à son poste", a lâché le technicien italien à propos de l'international uruguayen.