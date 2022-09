Lionel Messi a chipé un record à Cristiano Ronaldo ce mercredi !

Buteur face au Maccabi Haïfa, Lionel Messi a repris un record bien particulier qui appartenait à son éternel rival Cristiano Ronaldo.

En égalisant à Haïfa ce mercredi, Lionel Messi (35 ans) marquait face à la 39e équipe différente de sa carrière en Ligue des Champions. Un record, qu'il co-détenait jusque là avec Cristiano Ronaldo avec 38 équipes. Le Portugais ne joue pas la C1 cette saison et ne pourra donc pas le rejoindre. Avec ce but, Messi marque également pour la 18e saison consécutive en Ligue des Champions, ce qui constitue un autre record, dépassant Benzema et ses 17 saisons.