D1A : Ostende arrache un point au Cercle, Saint-Trond écrase Zulte

Fin de match complètement folle au Jan Breydel entre le Cercle et Ostende alors que Zulte Waregem a complètement sombré face aux Canaris.

Suite la neuvième journée de Pro League ce samedi avec le déplacement d'Ostende au Cercle de Bruges et la réception de Saint-Trond par Zulte Waregem.

Cercle - Ostende 2-2

Première mi-temps complètement folle du côté du Jan Breydel lors de la réception des Côtiers. Les locaux ont hérité d'un penalty à la 38e minute. Si la transformation a été ratée par Denkey, ce dernier a heureusement pu repousser le ballon dans les filets juste après, mettant aux commandes les siens. Six minutes plus tard, Ueda permettait au Cercle de se mettre un peu à l'abri juste avant la mi-temps.

En seconde période, Ostende opérait trois changements dès le retour des vestiaires. Il fallait cependant attendre le dernier quart d'heure de jeu pour avoir un renversement de situation complètement fou. Les Côtiers manquaient également un penalty mais ont repoussé le cuir au fond des filets sur le rebond grâce à Ambrose (auteur du coup de réparation manqué). Cependant, ce dernier ne se loupait pas sur son... deuxième penalty du match à la 82e et remettait les deux équipes à égalité.

Zulte - Saint-Trond 0-3

L'entame de rencontre des Canaris aura été très rapide lors du déplacement à Zulte Waregem. A peine quelques secondes de jeu et Bruno trouvait déjà l'ouverture face à Bossut.

Malgré l'exclusion de Dani Ramirez après vingt minutes de jeu, Saint-Trond ne trouvait pas le chemin des filets du reste de la première mi-temps. Cependant, les hommes de Bernd Hollerbach allaient mettre fin à tout suspense entre la 50e et la 58e grâce à Okazaki et un nouveau but de Bruno.

Au classement, Saint-Trond est 8e avec 13 points soit un de plus que Charleroi qui joue ce samedi soir. Ostende prend la 12e place alors que le Cercle et Zulte Waregem occupent respectivement les 17e et 18e places, soit les deux dernières places.