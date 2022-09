N1 : les Francs-Borains continuent leur sans-faute, la RAAL partage contre l'Olympic

Plusieurs matchs de Nationale 1 étaient au programme ce samedi. Le leader, les Francs-Borains, recevait Tirlemont et a enchaîné.

Nouvelle soirée de fête au Stade Robert Urbain. Ce samedi, les Francs-Borains recevaient Tirlemont (Tienen) et voulaient enchaîner une cinquième victoire consécutive en Nationale 1 (ex-D1 Amateurs). La rencontre s'est animée en seconde période et deux anciens de D1A ont amené la victoire aux hommes d'Arnauld Mercier. Tracy Mpati (53e) et la star locale Teddy Chevalier (79e) ont offert la victoire aux Francs-Borains tandis que Tienen réduira le score en fin de rencontre.

Le club de Georges-Louis Bouchez occupe la tête de la N1 avec un beau 15/15, mais reste suivi de près par le Patro Eisden. Le club de Maasmechelen a été remporter une large victoire sur la pelouse de Dessel Sport (0-4), englué à la 15e place.

La RAAL, elle, lâche du lest et pourrait voir le FC Liège prendre de l'avance ce dimanche. Les Loups ont concédé le partage à domicile contre l'Olympic Charleroi (1-1), et restent 4es de N1. Enfin, Thes Sport est venu à bout du Jong Gent (2-1), qui ne subit là que sa première défaite de la saison !