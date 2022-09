Equipe de France: première pour Alban Lafont !

Deux joueurs ont été rappelés chez les Bleus en ce mois de septembre.

L'hécatombe continue pour l'équipe de France ! Déjà privé de nombreux cadres sur ce rassemblement de septembre, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps doit également composer sans le gardien Hugo Lloris (35 ans, 139 sélections), touché à la cuisse droite, et le piston gauche Théo Hernandez (24 ans, 7 sélections et 1 but), blessé à l'adducteur droit.

Pour les remplacer, le technicien français a officiellement opté pour Alban Lafont (23 ans), convoqué pour la première fois, et Lucas Digne (29 ans, 46 sélections), de retour.