Hugo Broos voit son adjoint devenir l'entraîneur principal de Kevin Mirallas

Cedomir Janevski, 61 ans, est le nouvel entraîneur principal de l'AEL Limassol, l'équipe chypriote d'un certain Kevin Mirallas. Silas, qui était en poste avant lui, vient d'être écarté après un maigre bilan de 1/12.

Janevski, qui a notamment déjà travaillé à l'Olympiakos, était l'adjoint d'Hugo Broos dans le staff de l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. "Cedo a déjà décliné deux offres par le passé. L'AEL Limassol est un top club, et je ne pouvais pas le laisser refuser. Je n'embaucherai pas de nouvel assistant. Je vais continuer avec le personnel que j'ai sous la main" peut-on lire dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨



Bafana Bafana assistant coach Cedomir Janevski has resigned from his position with the senior men's national team.



More to follow on https://t.co/mLClGNQ4RK