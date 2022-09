Létang est satsfait: le LOSC est sorti du rouge

Le LOSC a connu des moments difficiles.

Après avoir connu des moments compliqués sur un plan financier et l'obligation de vendre certains de ses meilleurs éléments lors des dernières saisons, Lille retrouve enfin de la sérénité. Sur les ondes de la radio France Bleu Nord, le président des Dogues, Olivier Létang, s’en est félicité.

"On n’a absolument pas besoin de vendre. On gardera nos joueurs au mercato d’hiver, indépendamment des tarifs. On peut le voir avec les passages devant la DNCG, le club va beaucoup mieux. Pour la première fois, on a des capitaux propres positifs. Les commissaires au compte sont venus à Luchin la semaine dernière, et la situation est plutôt positive. Le club n’est plus sous tension. (…) Il faut remettre le club dans une dynamique économique vertueuse. On est en avance dans le rétablissement des finances du club. Il faut saluer les équipes pour leur travail qui a permis ce retournement dans notre situation financière", a clamé le dirigeant.