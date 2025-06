OFFICIEL : Renaud Emond met un terme à sa carrière, voici pourquoi !

C'est officiel, Renaud Emond a confirmé qu'il raccrochait définitivement les crampons. L'ancien joueur du Standard de Liège l'a annoncé sur son compte Instagram ce samedi.

En fin de contrat au KAS Eupen, le buteur de 33 ans ne poursuivra donc pas son aventure avec les Pandas. La raison de ce choix ? Un problème de cartilage au genou l’oblige à mettre un terme à sa carrière.

Dans sa carrière, le Liégeois a été formé à Virton (noyau A 2010-2013) avant de jouer pour le Waasland-Beveren (2013-2015), le Standard de Liège (2015-2020 et 2022-2023), le FC Nantes (2020-2022) et enfin le KAS Eupen (2024-2025). Au total, il a disputé pas moins de 305 matchs pour 78 buts inscrits et huit passes décisives délivrées.

Un message émouvant

"De mes débuts à Virton, ma ville, à mon passage en Flandre à Waasland-Beveren, puis au Standard de Liège, un club mythique que j’aime tant, qui m’a fait grandir et m’a tellement donné… Ensuite, l’aventure nantaise, ce beau club français, une autre culture, un autre championnat, que j’ai adoré découvrir ! Enfin, Eupen, où j’ai pu boucler la boucle, transmettre et encore apprendre", raconte le désormais ancien joueur sur son compte Instagram.

"Chaque club, chaque maillot porté, chaque match, chaque minute ont façonné l’homme que je suis devenu aujourd’hui. J’ai eu la chance de croiser la route de coéquipiers formidables, de staffs et dirigeants passionnés, de supporters fidèles, et de vivre des émotions que seul le football peut offrir !", poursuit-il.

Renaud Emond part le cœur léger et rempli de gratitude : "Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, de près ou de loin. À mes parents pour l’éducation et les valeurs qu’ils m’ont inculquées, pour leur soutien, et à tous ceux que j’ai croisés durant mon parcours… Et surtout merci à ma femme, qui a été mon roc et mon pilier, à mes enfants, ma plus grande fierté et ma plus belle victoire. Sans vous je n’y serais jamais arrivé : je vous aime du plus profond de mon cœur. Vous avez été ma plus grande force et mon moteur."