"Garcia a amené de la structure et de la solidité. Trop de changements sous Tedesco" : un Diable à coeur ouvert

Rudi Garcia veut insuffler une nouvelle dynamique chez les Diables Rouges. À écouter Romelu Lukaku, la sauce semble prendre.

Pour ses deux premiers rassemblements chez les Diables, Rudi Garcia est déjà passé par toutes les émotions. L'entraîneur français n'aurait pas dit non à plus de maîtrise mais se satisfait de ce maintien dans la plus haute division de la Ligue des Nations et de ce quatre sur six sur le chemin de la Coupe du Monde 2026. Plus que ça, Garcia semble aussi avoir la cote auprès des joueurs, selon Romelu Lukaku

"Il a amené de la structure et de la solidité sans le ballon. Il est très clair dans ces discours et dans ce qu’il veut. Tedesco, l’était aussi. Mais je pense qu’il y a eu trop de changements. Le noyau n’était pas assez fixe et il y a eu beaucoup de rotations. Il y a également eu beaucoup d’aspects hors football, dont l’affaire du brassard. Mais tout ça, c’est du passé. Maintenant, c’est une nouvelle ère", explique Big Rom à la RTBF.

Afficher une mentalité de gagneur

L'attaquant de Naples a apprécié la réaction dans le groupe après la victoire contre le Pays de Galles et les déclarations des visiteurs, qui avaient laissé sous-entendre que la Belgique se l'était jouée trop facile et tremblerait à Cardiff : "Il y a eu des messages dans le chat de l’équipe nationale, ces déclarations des Gallois ont déclenché quelque chose et j’ai compris. Les joueurs ont déjà fait un pas en avant dans leur mentalité. Quand j’ai vu comment le chat est parti, je me suis dit 'ah oui, on est bien' ".

Lukaku veut voir le groupe partager sa rage de vaincre : "Quand on touche à ta fierté dans la vraie vie, ça pique non ? Tu vas réagir ? C’est comme ça aussi dans le football. Quand quelqu’un me bat plusieurs fois, à un moment donné, je vais péter un plomb, réagir et avoir une réaction pour gagner à la fin", explique-t-il, cette fois interrogé par RTL.

Big Rom veut assumer son rôle d'exemple pour la nouvelle génération : "C’est important de gagner. Dans la formation belge, on oublie que la gagne est importante. Jouer avec la rage de vaincre, avec cette haine sur le terrain, cela t’amène un niveau plus haut".