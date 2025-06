C'est officiel : Paul Pogba a retrouvé un club après un an et demi de suspension pour dopage !

Moment très attendu au sein du football français, le retour de Paul Pogba sur les terrains se précise. Le champion du monde 2018, suspendu pour dopage en février 2024 et absent des terrains depuis 2 ans, a signé à l'AS Monaco.

À 32 ans, Paul Pogba peut-il redevenir le grand joueur qu'il a été ? L'AS Monaco a décidé de prendre le risque : l'ancien milieu de terrain vedette de Manchester United et de la Juventus de Turin, qui n'a plus joué un match depuis l'été 2023, s'est engagé sur le Rocher jusqu'en 2027.

Pogba avait été contrôlé positif à la testostérone au lendemain d'un match de Serie A face à l'Udinese, en août 2023. Suspendu par la Juve à titre provisoire, il était condamné en février 2024 à 4 ans de suspension, mais avait alors fait appel.

Un appel qui avait vu sa suspension réduite à 18 mois, permettant au Français de retrouver les terrains en mars 2025. Le temps de retrouver un club, et voilà Pogba prêt à rejouer au football pour la saison 2025-2026, sous le maillot de Monaco.

Reste à savoir désormais ce qu'il reste du Paul Pogba des grandes années, car avant sa suspension, le retour du champion du monde 2018 à Turin se passait très mal : en 2022-2023, il ne disputait que 10 matchs, miné par les blessures. Depuis trois ans, Pogba a joué 12 matchs de football.

Mais la carrière de "la Pioche" parle pour lui : 178 matchs lors de son premier passage à la Juventus, 4 titres de champion et une place parmi les meilleurs milieux de terrain du monde, 226 matchs à Manchester United et une Europa League, et bien sûr 91 matchs en Equipe de France avec la Coupe du Monde 2018 à la clef, lors de laquelle il fait partie des meilleurs joueurs du tournoi. À un an du Mondial 2026, peut-il réussir un improbable comeback ?