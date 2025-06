Un gros transfert en vue en D1B ? Le KV Courtrai dans une bataille face à des clubs étrangers

Le KV Courtrai veut absolument remonter le plus vite possible en Pro League. Après la relégation subie la saison passée, le club travaille activement sur le marché des transferts. Et pour cela, il n'hésite pas à viser haut !

Le KV Courtrai aurait dans le viseur le jeune Grec de 20 ans Konstantinos Kostoulas. Ce dernier a été prêté la saison dernière par l’Olympiakos au club portugais de Rio Ave. Mais même au Portugal, il n’a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu, ce qui pousse à envisager une nouvelle destination. Les Kerels aimeraient en profiter pour lui offrir enfin sa chance. De la concurrence Selon Nicolo Schira, Courtrai ferait partie des clubs intéressés par Kostoulas, que ce soit via un prêt ou un transfert définitif. La concurrence s’annonce rude avec plusieurs clubs de haut niveau déjà sur le coup. Uppgifter: Malmö FF visar intresse för Konstantinos Kostoulas, 20, i den grekiska storklubben Olympiacos FC. Även FC Basel, KV Kortrijk, De Graafschap och HJK Helsinki uppges följa mittbacken.



📰Nicolò Schira (🇮🇹) pic.twitter.com/KW2iz9YJKb — Allsvenskansilly (@allsvenskasilly) June 27, 2025 Bâle, le HJK Helsinki et De Graafschap seraient également intéressés par le jeune joueur. Sa valeur marchande est estimée à 500.000 euros selon Transfermarkt. Kostoulas est un défenseur central qui était autrefois considéré comme un grand espoir du football grec. Aujourd’hui, il est avant tout à la recherche de temps de jeu. Une opportunité que Courtrai pourrait justement lui offrir !