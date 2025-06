Cinq choses à retenir du premier match amical à deux visages d'Anderlecht contre le WS Lauwe

Anderlecht s'est imposé au WS Lauwe (1-3) pour son premier match de préparation, ce samedi. Une victoire qui n'a pas été évidente : voici 5 points à revenir.

Besnik Hasi a tenté : Goto flanc gauche, vraiment ?

Le RSC Anderlecht a commencé sa rencontre avec un 3 arrière (Ndiaye-Engwanda-Barry) et un drôle de schéma dans l'entrejeu : Nathan De Cat était le seul milieu récupérateur clair et le premier relanceur, Verschaeren, Hazard et Stroeykens bougeant autour de lui.

Surtout, on se demande bien ce que Besnik Hasi a tenté avec Keisuke Goto. Le Japonais était en effet aligné sur le flanc gauche, dans un rôle qui ne lui convenait visiblement pas. Un peu plus tard, Mihajlo Cvetkovic l'a remplacé, sans paraître plus à l'aise. Certes, sans Edozie (pas conservé) ni Huerta (à la Gold Cup), Hasi manquait d'options, mais celle-là n'en est certainement pas une...

Moussa N'diaye en patron de la défense, pas une réussite

Seul vétéran du trio arrière en première période, Moussa N'diaye évoluait presque en libéro : il est peut-être le Mauve ayant touché le plus de ballons en première mi-temps. Pour un résultat... mitigé : le Sénégalais a tenté énormément de longs ballons fort imprécis, s'est fait prendre dans le dos et a rendu une copie brouillonne.

Thomas Foket n'a presque plus aucun crédit

Titulaire, Thomas Foket a livré 45 minutes d'un niveau tout bonnement insuffisant... surtout si on le compare aux deux arrières droits qui ont disputé la seconde période. Basile Vroninks est superbement bien rentré au jeu et a un coup à jouer à ce poste ; le tout jeune Gabriel Biladi (16 ans depuis mai !) l'a ensuite remplacé avec panache, délivrant même un assist (alors qu'il est initialement ailier gauche).

Bref : Foket semble condamné à jouer les seconds rôles la saison prochaine, à moins de sérieusement hausser son niveau de jeu dans les semaines à venir car son expérience peut toujours apporter quelque chose dans un groupe qui en manque cruellement.

Cédric Hatenboer a du football dans les pieds

Côté recrues, on ne peut pas vraiment juger Mihajlo Cvetkovic, seul sur son île puis exilé côté gauche pendant 45 minutes. Zoumana Keita, lui, a été très calme à son poste de défenseur central à partir de la mi-temps, ne tentant rien de risqué et ne faisant aucune véritable erreur. Il a également montré qu'il pouvait amener le danger, touchant la latte de la tête.

La montée remarquée aura été celle de Cédric Hatenboer. Le médian néerlandais a tenté énormément de passes compliquées pour casser les lignes, a réussi de belles prises de balles et extérieurs du pied. Il affiche une énorme personnalité et paraît taillé pour plaire au public anderlechtois, même s'il a encore eu du déchet dans son jeu.

Hasi ne sera pas content de l'intensité

Comme on l'a dit, en seconde période, c'est un tout autre Anderlecht qu'on a vu, bien plus conquérant et digne de son statut. Mais de manière générale, et bien sûr surtout pendant 45 minutes, on aura été frappé par le manque d'intensité et d'impact mis par les Mauve & Blanc, qui ont perdu pas mal de duels et fait preuve d'une certaine nonchalance.

Bien sûr, il n'était pas utile de se donner à 100% face à une D3 VV, mais les amateurs de Lauwe ont dérangé les poids-plumes du Sporting, et certaines pertes de balle n'auront pas plu à Besnik Hasi (comme celle de Verschaeren sur le 1-0). Il va falloir remuer tout ça.