Un nom à retenir : un jeune talent du Club de Bruges frappe fort pour le premier match amical des Blauw en Zwart !

Le Club de Bruges a disputé un match amical contre le KV Courtrai de l’ancien adjoint des Blauw en Zwart Michiel Jonckheere. Une rencontre amicale, certes, mais avec une certaine intensité.

Les Blauw en Zwart ont profité de l’occasion pour étrenner leurs nouveaux maillots ainsi que leur nouveau sponsor principal.

Bruges boys of the first half. 🔵⚫️ #CLUKVK pic.twitter.com/mV6tnGFvMQ