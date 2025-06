Nicky Hayen mise à nouveau sur la jeunesse : les successeurs à Jashari, Tzolis et Jutgla déjà trouvés ?

5816

La préparation du Club de Bruges bat son plein. Et cela a déjà donné lieu à de belles choses. Une fois de plus, l'accent sera mis sur la formation maison. On peut donc s'attendre à voir plusieurs jeunes intégrer prochainement l'équipe première.

Ferran Jutglà a déjà été vendu, tandis que plusieurs clubs s’intéressent fortement à Ardon Jashari. Reste donc la question : quels joueurs viendront compenser ces départs ? Ou bien le remplacement viendra-t-il simplement de l’intérieur ? Ardon Jashari est dans le viseur de l’AC Milan, et c’est donc au Club de Bruges de prévoir un remplaçant en coulisses. Et un diamant brut issu du centre de formation semble prêt à franchir un cap et rejoindre le noyau A. Alejandro Granados, qui a signé au Club de Bruges en 2023, pourrait bien être celui qu’on verra progresser dans l’entrejeu au cours des prochains mois. Des opportunités pour Furo et Campbell Et en attaque aussi, des portes s’ouvrent. Kaye Furo pourrait devenir le quatrième attaquant du Club de Bruges, dans le but de suivre les traces de Roméo Vermant chez les Blauw en Zwart. Avec Shandre Campbell, un autre joueur de 19 ans, actif sur les ailes, a déjà reçu du temps de jeu de la part de Nicky Hayen cette saison. Lui aussi devrait, selon Het Laatste Nieuws, intégrer définitivement l’équipe première.