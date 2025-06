📷 Il n'y a pas que le Standard et la RAAL : le Club de Bruges succombe à son tour au maillot rétro

Le Club de Bruges a présenté aujourd'hui son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Avec une bonne dose de nostalgie.

Aux quatre coins du pays, nos clubs professionnels dévoilent un à un leurs nouveaux maillots, un moment attendu par les supporters, toujours désireux de savoir si ladite vareuse embellira leur garde-robe ou si les joueurs seront habillés comme des sacs.

Ces derniers jours, Charleroi, le Standard et la RAAL ont ainsi déjà présenté leur tenue version 2025/2026. Avec une touche rétro chez les deux derniers cités, avec l'intention de rappeler quelques grands moments de l'histoire du club pour mieux revivre ces scènes de liesse cette saison.

Bruges de retour il y a 20 ans

Le Club de Bruges a aussi joué sur cette corde et est même allé plus loin encore dans son appel au rétro. Les Blauw en Zwart n'ont pas lésiné sur les minitels et les portables à clapet du début du millénaire pour présenter leur nouveau maillot extérieur, hommage à celui de la saison 2004/2005.

Avant le retour du Club au premier plan sous Michel Preud'Homme, il s'agissait du dernier titre Brugeois. C'était il y a 20 ans, plusieurs titulaires brugeois n'étaient même pas nés.

Nicky Hayen poursuivra-t-il le parallélisme en étant sacré champion comme Trond Sollied à l'époque. L'entraîneur norvégien alignait alors des joueurs comme Philippe Clement, Timmy Simons, Gaëtan Englebert, Gert Verheyen ou Bosko Balaban.