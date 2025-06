Du changement pour Matthieu Epolo avec le Standard : cela n'était plus arrivé depuis plusieurs saisons !

Matthieu Epolo portera le n°1 en tant que gardien titulaire des Rouches contre Aubel. Une première dans l'effectif liégeois depuis des années !

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège disputera son premier match amical de pré-saison face à Aubel (16h00). De quoi officiellement lancer l'ère Mircea Rednic !

Les nouvelles recrues Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou, Tobias Mohr, Lucas Pirard et Adnane Abid devraient être de la partie. Cette rencontre sera également l'occasion de découvrir le nouveau maillot domicile des Rouches dévoilé ce jeudi.

Matthieu Epolo avec le n°1 ?

Alors que des rumeurs d'un potentiel transfert circulent, Matthieu Epolo est bel et bien sur la feuille de match. Le gardien liégeois portera même le n°1. Un chiffre qui n'a plus été visible sur une vareuse du Standard depuis de nombreuses années.

Le dernier portier à avoir ce numéro floqué dans son dos était Jean-François Gillet lors de la saison 2020-2021. L’actuel entraîneur des gardiens n’était cependant pas un titulaire indiscutable. Il faut remonter à l’exercice 2016-2017 pour que le gardien titulaire soit régulièrement présent dans le onze de base avec le n°1.

Les derniers Liégeois à occuper les cages avaient porté les numéros suivants : Vanja Milinkovic-Savic et Laurent Henkinet (30), Guillermo Ochoa (8 et 13), et Arnaud Bodart (16). Matthieu Epolo portait quant à lui, jusqu’alors, le n°40.