Première victoire pour les Rouches de Rednic : voici les dix choses à retenir après Aubel - Standard

Le Standard a remporté son premier match de préparation sur la pelouse d'Aubel, ce samedi. Les Rouches n'ont pas affolé le marquoir, mais ils ont montré des mouvements intéressants et, pour certains, nouveaux par rapport à la saison dernière.

Le Standard s'est imposé à Aubel pour sa première rencontre amicale de la saison (0-3). Les Rouches ont montré de nombreux mouvements intéressants et ont logiquement dominé la rencontre.

Ils se sont heurtés à un très bon gardien d'Aubel, tandis que Grejohn Kyei a manqué d'efficacité en première période. Au retour des vestiaires, plusieurs frappes de loin ont été tentées, sans faire mouche. Adnane Abid (23e) a ouvert le score avant les buts de Thiago Paulo Da Silva (85e), servi par Marlon Fossey, puis de Nam James (90+2e) sur une passe de Nayel Mehssatou.

2) Des absents de la feuille de match

Ibe Hautekiet (pubis), David Bates (genou) et Ilay Camara (blessure de la saison dernière) étaient bien du déplacement à Aubel, mais ne figuraient pas sur la feuille de match. Mircea Rednic a aligné deux équipes hybrides, composées de joueurs du noyau A et de jeunes du SL16 FC (voir les compositions ci-dessous).

3) Une demi-heure pour chaque gardien

Titularisé, Matthieu Epolo a cédé sa place à Tom Poitoux dès la 30e minute. Une demi-heure plus tard, Matteo Godfroid remplaçait Poitoux. Lucas Pirard ne faisait pas partie de la feuille de match. Devant eux, c'est une défense à 4 qui s'est composée, ce qui constitue un changement par rapport à la saison dernière.

4) Les latéraux ont beaucoup de liberté

C'est un autre changement important dans le jeu du Standard. Si l'opposition était évidemment moindre, les latéraux que furent Calut et Lawrence en première période, puis Fossey et Bolingoli en seconde, ont eu énormément de liberté pour déborder sur leur couloir. Ils doivent amener le surnombre dans le dernier tiers du terrain et ne collent pas spécialement la ligne pour centrer.

5) Adnane Abid a réussi ses débuts

Premier buteur de la saison du Standard, le jeune Verviétois a réussi ses débuts avec les Rouches, à quelques kilomètres seulement de chez lui. Positionné en tant que numéro 10, l'ancien joueur du Patro Eisden va apporter de la créativité et un sens technique au jeu des Liégeois. Très peu de déchet, beaucoup d'ouvertures, et une belle frappe enroulée du pied droit pour ouvrir le score, via le poteau.

6) Le jeu a beaucoup penché à gauche

Autre élément visible - surtout en première mi-temps -, le jeu du Standard a souvent penché vers la gauche, grâce à de belles combinaisons entre Abid, un Tobias Mohr intéressant pour sa première, et Calut.

En seconde période, ce sont Boli Bolingoli et... Dennis Ayensa qui ont arpenté ce côté gauche, pour laisser le centre de l'attaque au jeune Nam James, même si Ayensa a souvent repiqué vers le centre lorsque le cuir était dans les pieds de Bolingoli.

7) Première timide pour Marco Ilaimaharitra

Arrivé librement de Courtrai, l'ancien capitaine du Sporting Charleroi n'a pas laissé une grande impression. Nonchalant sur une perte de balle à la demi-heure, il n'a pas vraiment réussi à accélérer le jeu aux côtés d'Hakim Sahabo. C'est surtout Adnane Abid qui fut l'élément déclencheur de la majorité des actions des Rouches.

8) Karamoko testé en défense

Utilisé au poste de médian défensif la saison dernière, Ibrahim Karamoko a évolué durant la seconde période... en défense centrale, aux côtés de Bosko Sutalo. Pas beaucoup de travail pour lui, puisque c'est majoritairement le Standard qui a eu des situations dangereuses. Un test de Mircea Rednic, qui sait que le secteur défensif sera un vrai chantier cet été.

9) Un bain de foule pour Marc Wilmots

Présent à Aubel, au même titre que Giacomo Angelini et Pierre François, Marc Wilmots a passé une partie de son après-midi à répondre aux sollicitations des supporters et à prendre la pose sur des photos. Un bain de foule pour le directeur sportif des Rouches, venu avec son fils, Maarten Wilmots.

10) Antoine Roex a joué son dernier match contre son employeur

Défenseur d'Aubel, Antoine Roex (26 ans) jouait le dernier match de sa carrière ce samedi, contre... son employeur, le Standard. Il occupe le poste de responsable digital et innovation au sein du matricule 16 et a notamment travaillé à la refonte du site internet. Il est monté à un petit quart d'heure du terme, sous les applaudissements.

La composition du Standard en première mi-temps : Epolo (30e Poitoux) - Calut, Dierckx, Ngoy, Lawrence - Sahabo, Ilaimaharitra, Abid - Mohr, Assengue, Kyei.

La composition du Standard en seconde mi-temps : Poitoux (61e Godfroid) - Fossey, Sutalo, Karamoko, Bolingoli - Thiago Paulo Da Silva, Kuavita, Mehssatou - Mateta, Nam James, Ayensa.