"J'ai hâte de reprendre avec le groupe" : cité sur le départ à Saint-Étienne, Lucas Stassin prend la parole !

De retour de vacances et bien reposé, Lucas Stassin s'est exprimé avant l'entame de l'exercice 2025-2026. Le joueur belge a pour le moment uniquement repris la course à pied.

Alors qu'il semble se tourner vers un transfert en raison de la descente de Saint-Étienne en Ligue 2, Lucas Stassin a été aperçu aux côtés de ses coéquipiers cette semaine. Son retour a été un peu plus tardif que prévu en raison d'une plaque qu'il a dû retirer à la cheville.

Au micro de son club dans le programme Inside Match Week, le joueur belge a donné de ses nouvelles : "Ça va, on reprend tout doucement, on a repris la course là. Les vacances se sont bien passées, je me suis bien reposé, j'ai vu la famille, j'ai effectué mon opération à la cheville, tout s'est bien déroulé."

"Il faut que je reprenne tout doucement, je vais commencer à toucher le ballon un peu. Il faut retrouver les sensations et j'espère que ça ira," poursuit-il.

"Bien sûr, j'ai hâte de reprendre avec le groupe. Là, je reprends déjà la course, on verra avec le groupe lorsque je serai prêt pour reprendre avec eux."

La première rencontre amicale de Saint-Étienne sera le 05 juillet prochain. Les hommes d'Eirik Hornelan affronteront l'Étoile Carouge à 18h30.