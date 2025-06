"C'est ce qui lui manque" : le coach de Dortmund s'explique sur le peu de temps de jeu qu'il accorde à Julien Duranville !

L'entraîneur de Dortmund, Niko Kovač, s'est exprimé à propos de Julien Duranville. Le coach croate évoque notamment les qualités techniques du Diable Rouge, ses lacunes défensives ou encore ses perspectives de temps de jeu.

Resté sur le banc lors des deux premiers matchs de la Coupe du Monde des Clubs, Julien Duranville a enfin pu faire ses grands débuts dans la compétition lors de la troisième rencontre. Monté au jeu à la place de Karim Adeyemi, le Diable Rouge a pu disputer une grosse demi-heure de jeu.

L'ancien Anderlechtois a été virevoltant. Il s'est souvent porté vers l'avant et a tenté deux fois sa chance au but, mais sans succès. Actif sur son aile, il a enchaîné les accélérations et les passes avec ses coéquipiers.

Son entraîneur, Niko Kovač, est clair au micro du Funke Sport : l'attaquant belge est talentueux. "Juju est un garçon très vif, qui possède de grandes qualités balle au pied. Il montre de temps en temps ce dont il est capable. Parfois, il pourrait jouer un peu plus simple."

"Il doit encore apprendre cela. Ce qui lui manque clairement, c’est le travail défensif. S’il progresse dans ce domaine, il deviendra certainement une option plus régulière. Il a toujours été travailleur à l’entraînement et il ne ménage jamais ses efforts", poursuit-il.

Julien est un joueur sur lequel nous comptons

"Ce n’est pas facile pour un jeune joueur de rester motivé quand on ne reçoit pas beaucoup de reconnaissance. Mais c’est justement ce qu’il est. Juju est un joueur qui vient de l’aile, avec beaucoup d’élan, une grande dynamique et une bonne maîtrise du ballon."

Le coach pense qu'il pourra obtenir plus de temps de jeu prochainement : "Mais il est aussi capable de bien recevoir le ballon dos au but, et il a un centre de gravité bas qui lui permet d’accélérer rapidement. Julien est un joueur sur lequel nous comptons. Il a encore beaucoup à apprendre, mais s’il continue à se développer, cela mènera à de plus en plus de temps de jeu dans un avenir proche."