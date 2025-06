Officiel : Anderlecht devancé pour un ancien de Genk

En ce début d'été, Anderlecht s'est positionné pour Benjamin Nygren, un ailier droit suédois de Nordsjaelland. Mais la concurrence s'est vite avérée coriace. Le dossier est désormais officiellement clos, le joueur a rejoint le Celtic.

Say "Hej" to our new number 8 🇸🇪🌟#VälkommenNygren | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/pOKQyOVG3P