"C'est facile de retourner dans le passé..." : Roméo Lavia se confie sur sa forme actuelle !

Dans une interview accordée à DAZN, Roméo Lavia s'est notamment exprimé sur la Coupe du Monde des Clubs, sa forme actuelle et ses ambitions pour le futur.

Ce samedi soir, Roméo Lavia s'apprête à disputer avec Chelsea les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Les Blues affronteront Benfica à 22H00 (heure belge).

Une compétition que Roméo Lavia vit de manière particulière : "C'est une expérience assez spéciale parce que c'est la première édition, mais c'est aussi l'occasion de se montrer face aux plus grands. On est tous contents et motivés à aller le plus loin possible. La température, c'est un paramètre qui est important parce qu'on n'a pas l'habitude d'évoluer dans ces conditions. Après, on essaye de faire abstraction et de se donner au maximum."

Le Diable Rouge s'est également exprimé à propos de son entraîneur, Enzo Maresca : "C'est un plaisir de travailler avec ce coach. Tout simplement parce qu'il a des idées très claires, une philosophie qui matche avec mon style de jeu. Jusqu'à présent, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il comprend les joueurs. Ça aide énormément à pouvoir se sentir libre."

Je me sens très bien

Le médian rassure sur sa forme actuelle : "Je me sens très bien. C'est facile de retourner dans le passé et de parler des pépins physiques que j'ai pu avoir, mais à l'heure actuelle et ça va continuer, je me sens bien. Je suis content de pouvoir enchaîner les matchs."

"La concurrence à Chelsea ? Elle nous pousse à donner le meilleur de soi-même chaque jour. Ne serait-ce que 10 pourcents, ça se remarque directement. C'est une bonne concurrence et c'est peut-être la meilleure chose pour chacun d'entre nous."

Roméo Lavia veut surmonter ses pépins physiques et passer un cap collectivement : "Mes ambitions ? Tout d'abord, de pouvoir enchaîner les matchs, parce que c'est la plus grande qualité en tant que joueur de foot. Et c'est ce dont j'ai pêché dans les deux premières saisons dans ce merveilleux club. Après ça, c'est de pouvoir passer un cap collectivement. En termes de trophée, je n'ai pas envie de trop me projeter. La qualification en LDC, c'était une chance. Maintenant, il faut essayer de viser plus loin."