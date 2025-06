Mené à la mi-temps contre une D3 Amateurs, Anderlecht s'est repris et gagne son premier match amical

Le RSCA a affiché deux visages totalement différents, et deux onze totalement différents, d'une mi-temps à l'autre pour son galop d'essai contre le WS Lauwe. Les Mauves s'en sortent cependant avec une victoire.

Anderlecht entamait sa préparation par un déplacement dans l'enceinte soldout du modeste WS Lauwe (D3 VV) ce samedi (16h). Un club amateur qui fêtait ses 100 ans par ce match de gala et qui aura bien cru remporter une victoire de prestige au passage.

Pour l'occasion, Besnik Hasi expérimente : la défense centrale Barry-Engwanda est made in Neerpede, Keisuke Goto commence... flanc gauche et Mihajlo Cvetkovic débute devant. En soutien, Stroeykens et Hazard viennent l'aider, De Cat occupant le rôle de 6 et de 8 presque seul.

Et le moins qu'on puisse dire est que cette équipe hybride est à la peine. La liberté donnée à Verschaeren et Stroeykens l'est en pure perte, et malgré quelques jolies déviations, Cvetkovic est seul sur son île. Moussa N'diaye est le Mauve touchant le plus de ballons dans un rôle de libéro, mais il n'en fait rien de bon... et après un gros quart d'heure brouillon, c'est le WS Lauwe qui ouvre le score (1-0, 18e), profitant d'une perte de balle de Verschaeren.

45 minutes embarrassantes pour le RSCA

Les combinaisons plein axe sont peu précises, ou finies par des frappes loin au-dessus (Hazard, Verschaeren), tandis que du flanc droit ne viennent que des centres manqués de Foket. Cvetkovic permute avec Goto, ce qui correspond avec une grosse occasion, une retournée du Japonais (28e). Le RSCA passera proche de l'égalisation sur une frappe de Barry mais est mené à la pause.

Revue d'effectif oblige, Hasi fait 11 changements à la pause, et on assiste donc aux débuts de Zoumana Keita et Cédric Hatenboer. Anderlecht affiche un tout autre visage, notamment grâce à l'excellent entrée de Basile Vroninks au poste de Foket. Lauwe, logiquement, disparaît peu à peu ; après une première grosse occasion pour Leoni, Tristan Degreef décoche une frappe surpuissante pour égaliser (1-1, 62e).

Peu de temps après, Leoni renvoie une belle frappe, sur la latte, mais Luis Vazquez suit bien (1-2, 69e). On aura enfin vu la différence de classe entre les deux équipes, même si Lauwe parviendra à se montrer dangereux après la sortie de Vroninks, forçant Kikkenborg à un arrêt (79e). La délivrance viendra des pieds de Luis Vazquez, encore, auteur d'un très bel enchaînement sur un centre de Biladi, bien rentré (89e, 1-3).

Le RSCA s'en sort finalement avec une courte victoire, et les onze titulaires de la première période auront probablement perdu des points. Mais on le sait, ce match n'était qu'un galop d'essai et Besnik Hasi le prendra comme tel. Il faudra hausser le niveau sur 90 minutes car dans moins d'un mois, les Mauves seront en Europe...