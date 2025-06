🎥 "Je ne vais jamais oublier ça" : un Unioniste fait ses adieux aux supporters bruxellois !

Koki Machida a tenu à adresser un dernier message aux supporters de l'Union Saint-Gilloise avant de définitivement rejoindre le TSG Hoffenheim.

C'est officiel depuis ce vendredi soir : Koki Machida ne sera plus un joueur de l'Union Saint-Gilloise lors de la saison 2025-2026. À un an de la fin de son contrat et après trois ans et demi au club, l'international japonais a décidé de rejoindre le TSG Hoffenheim, en Bundesliga.

Dans une vidéo publiée par sa désormais ancienne équipe ce samedi, le défenseur central a tenu à adresser un dernier message aux supporters. "Salut les fans de l'Union. C'est le temps de vous dire au revoir. Je veux vous dire merci pour tout", avance le natif d'Ibaraki.

"C'était des années incroyables. Les deux trophées étaient parmi les plus beaux moments de ma vie", poursuit-il. À noter qu'il a notamment inscrit l'unique but de la finale de la Coupe de Belgique entre les Bruxellois et l'Antwerp en 2024. Un but qui lui a permis d'entrer encore un peu plus dans le cœur des fans.

"Je ne vais jamais oublier ça. Je vous souhaite beaucoup de succès et profitez de la Ligue des Champions cette saison", conclut-il.

Avec ce transfert, l'équipe championne de Belgique en titre récupère 5 millions d'euros. Fedde Leysen devrait désormais remplacer Koki Machida dans l'axe de la défense si aucun transfert à ce poste n'est effectué d'ici la fin du mercato estival.